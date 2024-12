ريال مدريد يتوج بلقب كأس القارات للأندية

2024-12-19 00:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق نادي ريال مدريد الإسباني لقب كأس أبطال القارات للأندية عقب فوزه على نادي باتشوكا المكسيكي بثلاثة نظيفة، في المباراة النهائية التي أجريت مساء اليوم الأربعاء بملعب لوسيل بقطر. وسجل ريال مدريد هدف التقدم عند الدقيقة 37 عبر الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يضيف البرازيلي رودريجو الهدف الثاني عند الدقيقة 53، …

