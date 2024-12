ثنائي ريال مدريد وبرشلونة.. المرشحون لجائزة لاعب الشهر في الليغا

2024-12-19 00:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت رابطة الليجا عن المرشحون لجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإسباني لشهر ديسمبر، بتواجد منافسة قوية بين ثنائي برشلونة وريال مدريد. ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر الليجا. بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 38 نقطة …

