وزير الخارجية العراقي: الأوضاع في سوريا معقدة

2024-12-19 02:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 18 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء إن الاوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة وأن تنظيم داعش بدأ إعادة تنظيم صفوفه مستغلا الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية الى شرق نهر الفرات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لبحث التطورات في سوريا.ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن حسين تأكيده أهمية "تأمين السجون التي تضم المئات من عناصر وقيادات داعش وضرورة ايجاد حل عاجل لمعسكر الهول الذي يضم عائلات التنظيم وعناصر سابقة منه في الشمال الشرقي من سوريا".كما دعا إلى "حماية الاقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم اجبارهم على الهجرة مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف".بدوره قال الامين العام ان الامم المتحدة وعبر ممثلها الخاص في سوريا تتابع بشكل مستمر الاوضاع والمشاكل هناك معربا عن قلقه ازاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة ووحدات حماية الشعب الكردية مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما.واوضح غوتيريش ان الامم المتحدة على تواصل مستمر مع كل من تركيا وقطر لبحث سبل تهدئة الاوضاع هناك.وطبقا للبيان فان الطرفين ناقشا كذلك اثناء الاتصال عددا من القضايا الاخرى ذات الصلة بالعراق. (النهاية) ع ح ه / ه س ص