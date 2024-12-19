الذهب يتعافى من تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر

2024-12-19 09:01:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قفزت أسعار الذهب، الخميس، بأكثر من 1%، بعد أن شهدت تراجعاً إلى أدنى مستوى لها خلال شهر في وقت سابق من اليوم، حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس لتعويض خسائرهم.

وتنتظر السوق بيانات أمريكية مهمة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2607.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش. لكن العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تراجعت 1.2 بالمئة إلى 2620.60 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يبحث المضاربون الذين يركزون على الأمد القصير للغاية عن فرص لشراء الانخفاضات، ومكاسب الذهب ترجع إلى تغطية المراكز القصيرة بعد أن لامس 2600 دولار.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.44 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 924.65 دولارا، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 912.70 دولارا.