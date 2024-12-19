أنشيلوتي يثني على مهاجمي الريال بعد الفوز بكأس القارات

2024-12-19 09:15:02 - المصدر: واع

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عبّر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن رضاه على الأداء الذي قدمه فريقه في نهائي كأس القارات للأندية والتي انتهت بفوز النادي الملكي على باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، وتتويجه باللقب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة: "أنا سعيد جدا هذا هو النجاح. كان يجب علينا إظهار الشخصية المطلوبة وأنهينا المباراة بأفضل شكل وكل اللاعبين قدموا الأداء المطلوب".

وأضاف "قدمنا عملا رائعا على المستوى الهجومي. كيليان قدم مباراة ممتازة ورودريغو سجل الهدف الثاني. نحن سعداء لأننا فزنا".