عملاق أوروبي يخطط لخطف جوهرة مصرية

2024-12-19 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أفادت تقارير إيطالية عن انضمام نادي روما الإيطالي إلى قائمة الأندية التي تسعى للظفر بتوقيع النجم المصري عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت شبكة "توتو ميركاتو" إن عمر مرموش بات الهدف الرئيسي لإدارة نادي روما في سوق الانتقالات الشتوية وذلك في ضوء تزايد احتمالات رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن فريق العاصمة الإيطالية.

ولكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن صفقة انتقال النجم المصري إلى روما ليكون اللاعب العربي الثاني في الفريق الحالي قد تصطدم بعدة عراقيل أولها بالأساس رغبة هداف البوندسليغا في اللعب في أحد الأندية الكبرى في الدوري الأوروبي فضلا عن المطالب المالية المرتفعة للغاية لفرانكفورت لبيعه.

ويأتي اهتمام روما بعمر مرموش (25 عاما) بسبب سعي المدرب الجديد للنادي كلاوديو رانييري إلى تعزيز الفريق بلاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل تدارك البداية المحبطة في الدوري الإيطالي.

وفي وقت سابق حدد فرانكفورت سعر مرموش بـ60 مليون يورو ومن غير المستبعد أن يتغير السعر مع اشتعال المنافسة.

وشارك النجم المصري في 23 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12.

المصدر:RT