2024-12-19 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرت القوات العسكرية البحرية العراقية والباكستانية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024) تمريناً في المياه العراقية في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه تنفيذاً لتوجيهات قائد القوة البحرية، الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، وبمتابعة قائد قاعدة أم قصر البحرية، وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين العراق وباكستان وفي نهاية زيارة الوفد الباكستاني إلى العراق، نُفذ تمرين بحري مشترك بين قيادة قاعدة أم قصر البحرية والوفد البحري الباكستاني، في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية".

وبينت، أنه" شارك في التمرين من الجانب العراقي زورق الدورية "P-310" التابع إلى كتيبة زوارق الدورية الثانية لواء البحري الأول القاعدة آنفاً، ومن الجانب الباكستاني السفينة "PMS DEHSHAT 1072"، ويمثل هذا التمرين اعتراض سفينة إرهابية في البحر لمواجهة الأعمال غير الشرعية، ويعد هذا التمرين المشترك لتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين البحريتين.

وأشارت الوزارة إلى، أنه" في نهاية التمرين، أثنى آمر السفينة الباكستانية على جاهزية وخبرات طاقم زورق الدورية العراقي والمهارات الفردية التي يتمتعون بها في المياه الإقليمية العراقية.