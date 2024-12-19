بينها الإرهاب وزراعة الأعضاء.. عمليات بغداد تطيح بـ11 مطلوبا بتهم مختلفة جنوبي العاصمة

2024-12-19 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، الاطاحة بـ11 مطلوبا بتهم مختلفة بينها الإرهاب وزراعة الأعضاء جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعات الفرقتين (المشاة السابعة عشر، الالية شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد مكان تواجده ومتابعة تحركاته في منطقة (الختيمية) واثنين اخرين وفق المادة /18 (زراعة الاعضاء البشرية) وذلك ضمن مناطق (الدورة/حي الصحة، الكيلو 18، بئر الحمام) جنوبي العاصمة".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".