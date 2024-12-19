منتخب العراق للتايكواندو يشارك في بطولتين دوليتين العام المقبل

2024-12-19 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الخميس، عن المشاركة في بطولتيالعرب، والفجيرة بدولة الإمارات العام المقبل.

وقالرئيس الاتحاد محمود عباس، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك في بطولة كأسالعرب، والفجيرة الدوليتين في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شباط المقبل.

وأضافأن بطولة العرب تبدأ أولاً ثم تعقبها مباشرة بطولة الفجيرة وستنحصر منافساتالبطولتين ما بين المدة من السابع إلى 13 من شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.

وأشارإلى أن الاتحاد العراقي أقام بطولة الأندية العراقية وتم اختيار أصحاب المراكز الأولىلتمثيل المنتخب العراقي في البطولتين، والاتحاد سيجهز المنتخب بمعسكرات تدريبيةاستعداداً للمشاركتين.