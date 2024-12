عجلات متكدسة في الشوارع وحركة سير متوقفة.. بغداد تستغيث بسبب الزحامات

2024-12-19 10:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شهدت شوارع وتقاطعات ومجسرات العاصمة بغداد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، توقفا شبه تام بحركة المرور نتيجة تكدس العجلات في الشوارع. ?الموقف المروري في بغداد ?جسر الجادرية مزدحم ?جسر الطابقين مزدحم ?جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم ?سريع الدورة مزدحم ?محمد القاسم مزدحم ?مجسّر الأمانة مزدحم ?مجسّر العلوية مزدحم ?مجسّر الربيعي …

