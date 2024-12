2024-12-19 10:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار. وذكر بيان لمكتبه ورد لـ عراق اوبزيرفر، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار”.

