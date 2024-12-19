إقليم كوردستان يتوقع استقبال 200 ألف سائح في احتفالات رأس السنة

2024-12-19 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، استقبال أكثر من 200 ألفسائح خلال عطلة رأس السنة، في ظل تحسن البنية التحتية السياحية وازدياد الاهتمامبالمواقع السياحية في الإقليم.

وقالالمتحدث الرسمي باسم الهيئة السياحة، إبراهيم عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "نتوقعاستقبال أكثر من 200 ألف سائح من مختلف المحافظات العراقية خلال عطلة رأس السنة، كماأن التقديرات تشير إلى أن عدد السائحين الذين زاروا المواقع السياحية في الإقليمخلال العام الحالي سيصل إلى أكثر من ثمانية ملايين سائح".

وأشارإلى أن "السياسات التي تبنتها الهيئة ساهمت في رفع أعداد السياح الدوليينبنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالأعوام السابقة".

وأكدأن "هيئة السياحة كثّفت جهودها هذا العام للترويج للإقليم على المستويينالمحلي والدولي، حيث شاركت في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية للتعريفبالمقومات السياحية للإقليم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات تهدف إلى جذبالمزيد من الزوار".

وتُعتبراحتفالات رأس السنة أحد أبرز المناسبات السياحية التي تجذب الزوار إلى إقليم كوردستانسنوياً، حيث يحرص السياح على زيارة المناطق الجبلية والمواقع التاريخية والمنتجعاتالشتوية، والاستقرار الأمني وتحسين الخدمات السياحية جعلا الإقليم وجهة مفضلةللسياح من داخل العراق وخارجه. وهذا الإقبال يُعدّ جزءاً من جهود الإقليم لتنويعاقتصاده وجعل السياحة مصدراً رئيسياً للدخل.