عملة "بتكوين" تسجل أكبر انخفاض منذ 3 أشهر

2024-12-19 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ سجلت العملة الإلكترونية "بتكوين" أكبر انخفاض لها منذ أكثر منثلاثة أشهر، يوم الخميس، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعدأن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعارالفائدة في المستقبل.

وأدىالانخفاض الذي تجاوز 5% أمس الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة.

وتمتداول بتكوين عند 100.230 دولاراً عند الساعة 7:51 صباحاً اليوم في سنغافورة،بينما كافحت الرموز الرئيسية الأخرى أيضاً مثل "إيثير"، و"إكس آربي"، و"دوج كوين"، المفضلة لدى متداولي عملات الميم.

وخفضمسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، لكنهمقلصوا توقعات بشأن عدد مرات الخفض في عام 2025.

وقالرئيس الفيدرالي، جيروم باول، إنه يجب إحراز المزيد من التقدم في مسألة التضخم قبلاتخاذ المزيد من خفض الأسعار.

وارتفعمؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم والسندات العالمية بعد قرار الاحتياطيالفيدرالي. وزاد التوتر بسبب الخلاف حول مشروع قانون تمويل الحكومة، مما رفع منخطر إغلاق جزئي للحكومة الأميركية.

وتذبذبتعقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من صباح الخميس.

وارتفعتبتكوين بنسبة 50% منذ انتخابات 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغت أعلى مستوىلها على الإطلاق عند 108.316 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة بتعهدالرئيس المنتخب دونالد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة فيالولايات المتحدة. كما دعم الرئيسي الجمهوري فكرة إنشاء مخزون إستراتيجي وطنيللعملة المشفرة.

وقالالشريك المدير في شركة "بانتيرا كابيتال" بول فيراديتاكات، إن"جميع المؤشرات تشير إلى وجود أرضية جيدة وآفاق إيجابية لبتكوين"، حتىوإن شعر بعض المتداولين بخيبة أمل بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقاموا بجنيالأرباح.

وطغىتبني ترامب للعملات المشفرة على التحذيرات بشأن الزخم المبالغ فيه، وغياب أيمعايير تقليدية للتقييم. وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على هذه الصناعة بعدانهيار السوق في العام 2022، والذي كشف عن ممارسات محفوفةبالمخاطر وعمليات احتيال.