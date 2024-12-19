2024-12-19 10:45:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، انخفاض نسبة الفقر في العراق.وأكد الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته لمحافظة ديالى، أن الوزارة تعمل وفق مخرجات خط الفقر في توزيع خارطة الشمول بالحماية الاجتماعية.وأضاف، أن نسبة الفقر في العراق انخفضت إلى 16.5%، بينما بلغت في محافظة ديالى 18.8%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإحصاء الاجتماعي الاقتصادي الذي أعلنته وزارة التخطيط.وتشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 25% من إجمالي السكان في عام 2022، مقارنة بـ20% في عامي 2019 و2020.



