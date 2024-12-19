2024-12-19 10:54:04 - المصدر: ايشان

نسق مجلس محافظة بغداد مع الجهات الأمنية كافة، من أجل تكثيف التواجد الأمني في محيط العاصمة، والتحقق من هوية جميع الوافدين غير العراقيين إليها. وقال نائب رئيس المجلس، محمد الجويبراوي في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” إن “حكومة بغداد المحلية وعلى ضوء التغيرات التي حصلت مؤخرا في المنطقة، وانطلاقا من حرصها الشديد على سلامة […]

ظهرت المقالة إدارة بغداد تتخذ إجراءات لتأمين العاصمة “من أي تسلل” أولاً على ايشان.



