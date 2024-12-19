خبراء: وضعيات الجلوس السيئة لفترات طويلة تشكل خطرا على الصحة

2024-12-19 10:54:04 - المصدر: ايشان

حذر خبراء من أن الوضعيات السيئة أثناء الجلوس لفترات طويلة تشكل خطرا على الصحة العامة، حيث قد تسبب الصداع والأرق والاكتئاب. وأشار الخبراء إلى أن هناك وضعية جلوس تعد هي الأكثر ضررا، مؤكدين أن اتخاذ وضعية صحيحة يمكن أن يسهم في تقليل هذه المخاطر والحفاظ على العمود الفقري والعضلات. وأوضحت الدكتورة ديبورا لي من Dr […]

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