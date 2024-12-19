مقتل أكثر من 100 جندي كوري شمالي أثناء قتالهم إلى جانب الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا

2024-12-19 11:15:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - روسيا





قال نائب كوري جنوبي، إن هناك تقديرات تشير إلى مقتل "أكثر من 100 عسكري" كوري شمالي في أوكرانيا خلال ديسمبر الجاري، أثناء القتال بجانب الجيش الروسي في حربه على أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي قال فيه خبير أسلحة مستقل، إن بيونغ يانغ "تزيد من وتيرة إنتاج ونقل الصواريخ إلى روسيا".





وقال النائب لي سيونغ-كوون، إثر إحاطة قدمها مسؤول في جهاز الاستخبارات الوطنية لبرلمانيين، إنه "في ديسمبر شارك (العسكريون الكوريون الشماليون) في قتال حقيقي، سقط خلاله ما لا يقل عن 100 قتيل" في صفوفهم.





وأضاف وفق ما نقلته فرانس برس، أن "جهاز الاستخبارات قال أيضا إن هناك ما يقرب من ألف جريح" سقطوا في صفوف القوات الكورية الشمالية خلال قتال القوات الأوكرانية.





ونقل النائب عن المسؤول في جهاز الاستخبارات الوطني قوله، إن هذا العدد الكبير من الخسائر البشرية في صفوف القوات الكورية الشمالية يعود إلى أن "ساحة المعركة هي بيئة غير مألوفة للقوات الكورية الشمالية التي يتمّ استخدامها كوحدات هجومية في الخطوط الأمامية يمكن التضحية بها، وإلى افتقار هذه القوات لقدرات تمكنها من التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة".



