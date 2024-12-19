2024-12-19 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

جنايات كربلاء: السجن سبع سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مــــــزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الاعلى





بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الاعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته اختام مصطنعة قسم منها منسوبة إلى بعض المحاكم والسادة القضاة مع نماذج قرارات، فضلا عن اختام مـــــزورة تعود لشركات ومكتب بيع عقارات".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".