8 مصابين في حوادث سير متفرقة بديالى

2024-12-19 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، إصابة 8 مدنيين في حوادث سير متفرقة في المحافظة.

وقال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "3 حوادث سير في طرق متفرقة من ديالى خلال الساعات الماضية اسفرت عن إصابة 8 مدنيين بينهم حالة حرجة".

وأضاف أن "نصف الإصابات كانت على طريق كركوك - بغداد، الذي يستحوذ على اكثر من 40% من ضحايا حوادث السير سنويا على مستوى ديالى، بسبب معدلات عالية للحوادث قياسا ببقية الطرق الرئيسية الأخرى".

وأشار الى أن "فرق ردهات الطوارئ اسعفت المصابين بعد استنفارها من اجل انقاذ حياتهم".