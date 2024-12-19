(واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق
2024-12-19 12:45:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - ورد عبد الأمير
جرت اليوم الخميس، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ الدور الـ(20) لبطولة كأس العراق للموسم 2024/2025.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" القرعة ضمت الأنديةَ المتأهلة من الدور 32 ، وتمت إضافة أربعة أندية من دوري نجوم العراق، وهي نفط ميسان والحدود والطلبة ونوروز".
وجاءت القرعة على النحو التالي:
كربلاء × البيشمركة / ملعب كربلاء
الطلبة × الغراف / ملعب الغراف
النفط × ميسان / ملعب ميسان
الكهرباء × نادي الحسين / ملعب الكهرباء
أربيل × الموصل / ملعب الموصل
الحدود × أمانة بغداد / ملعب أمانة بغداد
الكرمة × مصافي الجنوب / ملعب الكرمة
القاسم × نفط ميسان / ملعب نفط ميسان
نفط البصرة × نوروز / ملعب نفط البصرة
الميناء × ديالى / ملعب الميناء
جرت اليوم الخميس، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ الدور الـ(20) لبطولة كأس العراق للموسم 2024/2025.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" القرعة ضمت الأنديةَ المتأهلة من الدور 32 ، وتمت إضافة أربعة أندية من دوري نجوم العراق، وهي نفط ميسان والحدود والطلبة ونوروز".
وجاءت القرعة على النحو التالي:
كربلاء × البيشمركة / ملعب كربلاء
الطلبة × الغراف / ملعب الغراف
النفط × ميسان / ملعب ميسان
الكهرباء × نادي الحسين / ملعب الكهرباء
أربيل × الموصل / ملعب الموصل
الحدود × أمانة بغداد / ملعب أمانة بغداد
الكرمة × مصافي الجنوب / ملعب الكرمة
القاسم × نفط ميسان / ملعب نفط ميسان
نفط البصرة × نوروز / ملعب نفط البصرة
الميناء × ديالى / ملعب الميناء