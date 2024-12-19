(واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق

2024-12-19 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - ورد عبد الأميرجرت اليوم الخميس، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ الدور الـ(20) لبطولة كأس العراق للموسم 2024/2025.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" القرعة ضمت الأنديةَ المتأهلة من الدور 32 ، وتمت إضافة أربعة أندية من دوري نجوم العراق، وهي نفط ميسان والحدود والطلبة ونوروز".وجاءت القرعة على النحو التالي:كربلاء × البيشمركة / ملعب كربلاءالطلبة × الغراف / ملعب الغرافالنفط × ميسان / ملعب ميسانالكهرباء × نادي الحسين / ملعب الكهرباءأربيل × الموصل / ملعب الموصلالحدود × أمانة بغداد / ملعب أمانة بغدادالكرمة × مصافي الجنوب / ملعب الكرمةالقاسم × نفط ميسان / ملعب نفط ميساننفط البصرة × نوروز / ملعب نفط البصرةالميناء × ديالى / ملعب الميناء