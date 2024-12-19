اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › (واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق

(واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق

(واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق
(واع) تنشر نتائج قرعة الدور الـ (20) لبطولة كأس العراق
2024-12-19 12:45:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - ورد عبد الأمير 
جرت اليوم الخميس، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ الدور الـ(20) لبطولة كأس العراق للموسم 2024/2025.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" القرعة ضمت الأنديةَ المتأهلة من الدور 32 ، وتمت إضافة أربعة أندية من دوري نجوم العراق، وهي نفط ميسان والحدود والطلبة ونوروز".
وجاءت القرعة على النحو التالي: 
كربلاء ×  البيشمركة / ملعب كربلاء 
الطلبة × الغراف / ملعب الغراف
النفط  × ميسان / ملعب ميسان 
الكهرباء × نادي الحسين / ملعب الكهرباء
أربيل × الموصل / ملعب الموصل 
الحدود × أمانة بغداد / ملعب أمانة بغداد
الكرمة × مصافي الجنوب / ملعب الكرمة
القاسم × نفط ميسان / ملعب نفط ميسان 
نفط البصرة × نوروز / ملعب نفط البصرة 
الميناء × ديالى / ملعب الميناء

واصل المتابعة على واع