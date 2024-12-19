المشهداني يؤكد ضرورة تعزيز الجهود الدولية لرفض العدوان الصهيوني على أراضي سوريا

2024-12-19 12:50:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لرفض العدوان الصهيوني على سوريا، ودعم وحدة الأراضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التقى برفقة رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، عدداً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضح، أن "اللقاء، تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية ومناقشة عدد من القضايا الساخنة، التي تشكل أولوية لدى شعوب المنطقة".

وأضاف، "تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية لجميع الدول العربية، حيث تم التشديد على ضرورة إنهاء الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، كما تناول اللقاء، الوضع في لبنان وسبل دعم استقرار هذا البلد الشقيق في مواجهة الأزمات المستمرة".

وتابع، أن "اللقاء، استعرض الأوضاع في سوريا، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مساعيه من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لرفض العدوان الصهيوني على أراضيه وسيادته، ودعم وحدة الأراضي السورية ومساعدتها في تجاوز محنتها".

وأكد الحضور، وفقاً للبيان، على "ضرورة تعزيز التنسيق في المحافل الدولية، بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الدول العربية والإسلامية ويعزز من مواقفها في مواجهة التحديات العالمية".

وحضر اللقاء، عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، والسفير العراقي لدى الأردن، عمر البرزنجي.