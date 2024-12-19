قرعة دور الـ 20 لكأس العراق.. مواجهات مثيرة بين الأندية المتأهلة

2024-12-19 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُجريت اليوم الخميس، قرعة دور الـ20 لبطولة كأس العراق في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم في العاصمة بغداد، بمشاركة 16 فريقاً متأهلًا من الدور الـ32، بالإضافة إلى أربعة أندية من دوري نجوم العراق هي نفط ميسان، الحدود، الطلبة ونوروز.

واسفرت القرعة عن المباريات التالية:

الميناء × ديالى

الكرمة × مصافي الجنوب

أربيل × الموصل

كربلاء × بيشمركة

الطلبة × الغراف

النفط × ميسان

الكهرباء × الحسين

الحدود × بغداد

القاسم × نفط ميسان

نفط البصرة × نوروز



