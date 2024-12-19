المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية

2024-12-19 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عن وضع المنتخب الوطني العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان، الصين والسعودية، في إطار منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية.

وتستضيف تايلاند بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025.

من جهة أخرى، يواجه المنتخب العراقي تحديات في تجهيز الملاعب المناسبة، حيث لا يملك إلا ملعبا شاطئيا واحدا مكتملا، وهو ملعب الاتحاد الذي يقع خلف مقر الاتحاد، إلا أنه لا يفي بالمواصفات الدولية، كما أن الملاعب المتوفرة في المحافظات لا تلبي حتى أبسط مقومات اللعبة.