قضايا شعوب المنطقة على طاولة المشهداني والسفراء العرب بالأردن

2024-12-19 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - عمان

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، مع عدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى الأردن سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية ومناقشة عدد من القضايا الساخنة، التي تشكل أولوية لدى شعوب المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المشهداني التقى برفقة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، بعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية"، مبينا ان "اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية ومناقشة عدد من القضايا الساخنة، التي تشكل أولوية لدى شعوب المنطقة".

وأكد البيان على "أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية لجميع الدول العربية، حيث تم التشديد على ضرورة انهاء الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة"، لافتا الى ان "اللقاء تناول الوضع في لبنان وسبل دعم استقرار هذا البلد الشقيق في مواجهة الأزمات المستمرة".

وتابع: "كما تم استعراض الأوضاع في سوريا، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مساعيه من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لرفض العدوان الصهيوني على أراضيه وسيادته، ودعم وحدة الأراضي السورية ومساعدتها في تجاوز محنتها".

واكد الحضور بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التنسيق في المحافل الدولية، بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الدول العربية والإسلامية ويعزز من مواقفها في مواجهة التحديات العالمية".

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي والسفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي.