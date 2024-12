يونامي تنظم جلسة حوارية في ذي قار لتعزيز معايير استخدام القوة والأسلحة النارية

2024-12-19 14:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، جلسة حوارية في محافظة ذي قار، تناولت “المعايير الدولية والوطنية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون”. وذكر بيان ليونامي تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الجلسة...

