2024-12-19 14:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار من القبض على تاجر اسلحة في المحافظة، في عملية استخبارية. وكشف المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن العملية أسفرت عن ضبط كدس أسلحة متنوع، شملت اسلحة BKC وكلاشنكوف و”نص اخمس” وعدد من المسدسات إلى جانب معدات أخرى. وأشار المصدر أن هذه الخطوة جاءت...

