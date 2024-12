2024-12-19 14:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ إطلاق رقم مجاني (1-800-242-8478) للوصول إلى ChatGPT في الولايات المتحدة ◾ إتاحة 15 دقيقة مجانية شهريًا للمستخدمين ◾ دعم التواصل عبر المكالمات الصوتية وتطبيق واتساب أعلنت شركة أوبن إيه آي عن توسيع نطاق خدماتها من خلال إطلاق وسيلة جديدة للوصول إلى روبوت المحادثة ChatGPT عبر المكالمات الهاتفية والرسائل...

The post أوبن إيه آي تطلق خدمة الوصول إلى ChatGPT عبر مكالمات الهاتف appeared first on شبكة اخبار الناصرية.