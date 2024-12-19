2024-12-19 14:10:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

قال الفنان العراقي الكبير قيصر الاغنية العربية كاظم الساهر، إن كل ما يقدمه من فن هو رسالة انسانية باسم بلاده، كاشفا في الوقت ذاته عن زيارة العراق في أقرب فرصة تُتاح له.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الثقافة والسياحة والآثارالعراقي أحمد فكاك البدرانيعلى هامش مهرجان ( بين ثقافتين) في الرياض، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.

ودعا البدراني، القيصر للمشاركة باحتفالية تقام في بغداد مطلع العام المقبل بمناسبة اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

بدوره ابدى الساهر دعمه لبغداد والعنوان السياحي الذي توجت به من قبل المنظمة العربية للسياحة قائلا: أنا قريب من بلدي العراق لانه يعيش بداخلي، وكل ما نقدمه من فن وجمال في جميع بلدان العالم فأنه رسالة انسانية نقدمها بأسم العراق مضيفا لم اتخل عن بلدي طوال مسيرتي الفنية.

وأضاف القيصر أن "العراق يعيش معنا وبأقرب فرصة تتاح سنكون بين شعبنا وجمهورنا العراقي الحبيب".