الاستخبارات والامن تطيح بعنصر إرهابي وثلاثة تجار مخدرات في بغداد والمثنى

2024-12-19 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024) الاطاحة بعنصر إرهابي وثلاثة تجار مخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها في مديرية استخبارات وامن بغداد نفذت واجبات منفصلة في مناطق متفرقة من العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء احدهم بالإرهاب واثنين اخرين يتاجرون بالمواد المخدرة بالجرم المشهود، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادتين (1/4 إرهاب، 28 مخدرات)"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

وأضافت "وفي سياق متصل وبمتابعة ميدانية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".