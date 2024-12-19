2024-12-19 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم المنتخبُ الوطنيّ، تدريباته، صباح اليوم الخميس، وذلك بخوضه آخر وحدة تدريبيّة في معسكره المُقام بالدوحة قبل توجهه إلى الكويت غداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي زين 26.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" تدريبات اليوم التي احتضنتها ملاعُب جامعة قطر، وحضرها رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائب الثاني، يونس محمود، وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، إضافةً إلى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة القطر ،أحمد صبيح النقاش".وأضاف أن" التدريبات شهدت مشاركة (25) لاعباً، وهم كل من: جلال حسن، كميل سعد ، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، هه لو فائق، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا."وتابع أنه" من المؤملِ أن يعلن مدرب المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس اليوم عن القائمةِ النهائية المُستدعاة لخليجي 26 بتواجد (26) لاعباً."