2024-12-19 14:20:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع- أحمد الدليمي

أعلنت محافظة الأنبار ، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع ملعب الأنبار الأولمبي، فيما حددت موعد إنجازه، وأكدت أن المشروع وفر أكثر من 250 فرصة عمل.

وقال رئيس دائرة المهندس المقيم لمشروع ملعب الأنبار الأولمبي، أحمد ثابت تركي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ملعب الأنبار الأولمبي والمشيد على مساحة 84 دونماً، يتكون من الملعب الرئيس سعة 30 ألف متفرج وملعبين تدريبية ، الأول بمضمار بسعة 2500 متفرج، ثيل طبيعي ، والثاني لألعاب قوى بسعة 500 متفرج، بالثيل الصناعي، كذلك يضم فندقاً بـ 6 طوابق 4 نجوم ويحتوي على 75 غرفة وكذلك على مسبح ترفيهي".

وأضاف أن "المشروع يتضمن أيضاً خزانات مياه كبيرة، وخزانات لمنظومات إطفاء الحريق ويعلوها مهبط لطائرات الهيليكوبتر ، وكذلك يشمل المشروع حدائق ومرائب بمساحات كافية لاستيعاب السيارات والحافلات".

وأشار إلى أن "نسبة إنجاز المشروع وصلت الى 60 بالمئة ومستمرين بالعمل ، حيث سيرى ملعب الأنبار الأولمبي، النور بعد منتصف العام القادم 2025" ،لافتاً إلى أنه "الملعب الوحيد في المنطقة بضخامة هيكله الحديدي ، الذي يبدأ من الأرض وسوف يكون الشكل النهائي أشبه بالخيمة العربية".

وتابع أن "أغلب الكوادر العاملة، هي محلية لاستثمار الطاقات الشابة، حيث وفر المشروع أكثر من 250 فرصة عمل باستثناء بعض العمال من جنسيات أخرى حسب العقود مع الشركات " ،مشيراً إلى أن "المشروع يشمل طرقاً داخلية ، وبالنسبة للطرق الخارجية هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى مع ديوان محافظة الأنبار وجميع الدوائر ذات العلاقة ، إذ يتم إعداد الكشوفات اللازمة للمباشرة بشبكة الطرق الخارجية".

ولفت إلى أن "هناك زيارات دورية ومتابعات متواصلة من قبل وزير الشباب والرياضة، ومدير عام الدائرة الهندسية في الوزارة وكذلك المتابعة من قسم المشاريع الاستراتيجية والمسؤولين في المحافظة لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات، والعمل يسير ضمن الخطط المطلوبة من دون أي مشاكل أو معوقات".



