كاساس: معسكر الدوحة مثالي وهدفنا الارتقاء بمستوى الفريق

2024-12-19 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، أن التحضيرات لبطولة كأس الخليج، تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن الأجواء في الدوحة مثالية، وتوجد العديد من التسهيلات إضافة إلى التنظيم الجيد للمعسكر.وقال كاساس في تصريح للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " التحضيرات لبطولة الخليج، مشابهة لتلك التي جرت من أجل تصفيات كأس العالم، رغم وجود بعض الصعوبات اليومية، بسبب إصابات اللاعبين والتغييرات الاضطرارية في قائمة اللاعبين المستدعاة".وأضاف كاساس، أن" قائمة المنتخب شهدت بعض التغييرات ، حيث تم استبعاد اللاعب سعد عبد الأمير، بسبب وجود ثلاثة لاعبين من نفس النادي، مما استدعى استبعاد أحدهم، كما أشار إلى أن خط الدفاع كان بحاجة إلى تدعيم "، وفي ما يتعلق باللاعب أحمد مكنزي، أكد كاساس أن " استدعاءه جاء بعد أن تلقى ميرخاس دوسكي عرضاً من نادٍ جديد يمنعه من المشاركة في البطولة، كونها خارج أيام الـ"فيفا" الرسمية".وتابع كاساس، أن "المنتخب الذي فاز بلقب كأس الخليج في النسخة السابقة، كان فريقاً محترماً، ولكننا نسعى دائماً إلى التغيير والارتقاء بمستوى الفريق"، مشيراً إلى أن" القائمة الحالية تضم 13 لاعباً تحت سن الـ23 عاماً، وهو أمر يحدث لأول مرة، مما يعكس الفئة العمرية الشابة التي تتمتع بالعديد من الصفات الإيجابية والاحترافية التي تفوق الجيل السابق".