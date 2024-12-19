صندوق العراق للتنمية يطلق مبادرة سكنية شاملة لعوائل الشهداء

2024-12-19 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اطلق صندوق العراق للتنمية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، مبادرة سكنية شاملة لعوائل الشهداء.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرى البحث في ملفات عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات".

واضاف انه "تم اتخاذ القرارات بخصوص إطلاق مشاريع جديدة في مجالات السكن، والسياحة، والطاقة، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل".

وتابع ان "اللجنة العليا للإعمار والاستثمار أقرت رؤية صندوق العراق للتنمية، الهادفة لحل مشكلة توفير سكن عوائل الشهداء، المعتمدة على إسهام القطاع الخاص ببناء المجمّعات السكنية، وبتمويل من الدولة لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء، بوصفهم المستفيد النهائي من المشاريع".

وبين انه "وجرى إقرار البدء بتنفيذ أربعة مجمعات، ثلاثة منها في العاصمة بغداد، والرابع في محافظة النجف الأشرف، على أن يشمل المشروع بقية المحافظات بالتتابع من أجل توفير السكن اللائق والعصري لعوائل الشهداء".