وزير النقل يوجه برفع وتيرة العمل والإنجاز لمطار الناصرية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة

2024-12-19 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، الشركة المنفذة لمطار الناصرية برفع وتيرة العمل، وإنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزيرها رزاق محيبس السعداوي اصطحب كبار المسؤولين في الوزارة للاطلاع على مراحل الإنجاز في مطار الناصرية الدولي"، حاثا الشركة المنفّذة "برفع وتيرة العمل، وإنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".

وتابع البيان: "على سياق متصل ترأس السعداوي وبحضور محافظ ذي قار اجتماعا مع الشركة الصينية لبحث متطلبات إكمال مطار الناصرية الدولي".



