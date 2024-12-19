وزير العمل يوجه بتسهيل الإجراءات امام المواطنين في ديالى

2024-12-19 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، بحل مشاكل اقسام الوزارة في ديالى وتسهيل الإجراءات امام المواطنين من الفئات كافة.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها الاسدي عقد اجتماعاً مع مديري أقسام الوزارة في محافظة ديالى، لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الأقسام، والتعرف على أبرز احتياجاتهم".

واضاف ان "الاسدي وجه مديري أقسام العمل، والصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، وذوي الإعاقة في المحافظة بإعداد تقرير مفصل يتضمن المعوقات والتحديات التي تواجه العمل إلى جانب تقرير عن أهم الاحتياجات الضرورية لتحسين الأداء"، داعيا اياهم الى "خدمة المواطنين المراجعين من الفئات كافة وتسهيل اجراءات انجاز معاملاتهم".

وتابع البيان أن "الاسدي استمع إلى شرح عن ابرز المشكلات التي تواجه عمل الأقسام، موجها بتوفير الاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، فيما أكد أن إيصال الخدمة لمستحقيها الفعليين هو واجب وطني يتطلب بذل أقصى الجهود لضمان تحقيق ذلك".