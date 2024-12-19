محمد بن راشد يهنئ الفنان العراقي "ضياء العزاوي" بفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب

2024-12-19 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقدم نائب رئيس الامارات، محمد بن راشد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، بالتهاني والتبريكات للفنان العراقي ضياء العزاوي بفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب.

وكتب بن راشد في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "نهنىء الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي من العراق، حيث استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدّم العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في أبرز متاحف ومعارض العالم، وتناولت أعماله قضايا إنسانية عربية، ودمجت بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني معاصر".

واضاف اننا "نبارك للفنان ضياء العزّاوي فوزه، ونحتفي بإبداعاته التي ألهمت الأجيال وجعلت من الفن العربي رسالة عالمية مؤثرة".







