اللجنة العليا للإعمار تقر البدء بتنفيذ 4 مجمعات سكنية في بغداد والنجف

2024-12-19 14:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرى البحث في ملفات عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، واتخاذ القرارات بخصوص إطلاق مشاريع جديدة في مجالات؛ السكن، والسياحة، والطاقة، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأقرّت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار رؤية صندوق العراق للتنمية، الهادفة لحل مشكلة توفير سكن عوائل الشهداء، المعتمدة على إسهام القطاع الخاص ببناء المجمّعات السكنية، وبتمويل من الدولة لغرض توزيعها بين ذوي الشهداء، بوصفهم المستفيد النهائي من المشاريع.

وجرى إقرار البدء بتنفيذ أربعة مجمعات؛ ثلاثة منها في العاصمة بغداد، والرابع في محافظة النجف الأشرف، على أن يشمل المشروع بقية المحافظات بالتتابع من أجل توفير السكن اللائق والعصري لعوائل الشهداء.