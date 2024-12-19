2024-12-19 14:27:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن القضاء قرر إخلاء سبيل الأمين العام لحزب الوطن يزن الجبوري، بكفالة، على خلفية قضية التسريب الصوتي المنسوب إليه. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “القرار قرر إخلاء سبيل الأمين العام لحزب الوطن يزن الجبوري، بكفالة”. وفي 27 تشرين الثاني، أصدر القضاء العراقي، أمراً بتوقيف يزن مشعان الجبوري، على خلفية تسجيل صوتي […]

ظهرت المقالة “حرب التسجيلات”.. مصدر يؤكد إخلاء سبيل يزن الجبوري بكفالة أولاً على ايشان.



