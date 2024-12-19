رئيس الجمهورية: الاستقرار الأمني يمثل الحجر الأساس للتنمية في البلاد

2024-12-19 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن الاستقرار الأمني يمثل الحجر الأساس للتنمية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أكد خلال استقباله، وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، في قصر بغداد، أن الاستقرار الأمني يمثل الحجر الأساس للتنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "حماية أمن المواطن واجب ومسؤولية مشتركة تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين المؤسسات والأجهزة الأمنية".

وأوضح، أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة الملف الأمني والإجراءات المتخذة لضبط الحدود، ومواجهة التحديات القائمة في ظل التطورات في المنطقة، والجهود التي تبذلها الوزارة وتشكيلاتها لضبط الأمن الداخلي".

ولفت، إلى أن "رئاسة الجمهورية وانطلاقاً من دورها في تعزيز العدالة وتطبيق مبادئ الدستور والقانون أسهمت في إطلاق سراح ما يقارب من (15) ألف معتقل ممن انتهت فترة محكومياتهم"، مؤكدا "أهمية اعتماد معايير حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تضافر الجهود من أجل الحد من ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع، والعمل المشترك على توعية جميع الفئات، إلى مخاطرها الاجتماعية".

من جانبه، ثمن وزير الداخلية، "دعم رئيس الجمهورية المتواصل للوزارة وكوادرها"، موضحاً "سعي الوزارة لتطوير خططها واستراتيجياتها الأمنية من أجل مواكبة التحديات الحالية، وتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد".