الجهد الخدمي يضع الحجر الأساس لتأهيل أربع مناطق بذي قار

2024-12-19 14:30:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع

وضع رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي مع عدد من المسؤولين، اليوم الخميس، حجر الأساس لتأهيل أربع مناطق بذي قار.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، عبد الرزاق المالكي وبرفقة عدد من المسؤولين، وصلوا اليوم، الى محافظة ذي قار لوضع الحجر الأساس لتأهيل أربع مناطق".

وأضاف أن "المناطق التي سيتم تأهيلها هي منطقة السبل، وطريق آل سيد ياسر شمال مدينة الناصرية، ومركز صحي مع المواد الطبية بمنطقة الزيادات شمال الناصرية، ومنطقة الصادق بقضاء الغراف".