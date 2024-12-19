وزير النقل: افتتاح مطار الناصرية الدولي منتصف 2025

2024-12-19 14:30:01 - المصدر: واع

ذي قار ـ واع - زهراء صباح

أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن افتتاح مطارات الموصل وكربلاء المقدسة والناصرية، العام المقبل، فيما أكد السعي لإعادة العمل بمشروع النقل الجماعي في ذي قار.

وقال السعداوي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الزيارة، تأتي ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها للاطلاع ميدانيا على نسب الإنجاز في مشاريع الوزارة، خصوصا مشروع مطار الناصرية الدولي".

وأوضح، أن "هذا المشروع الاستراتيجي ستكون له انعكاسات إيجابية على اقتصاد المحافظة وانفتاحها على العالم، إذ يعد المنفذ الحدودي الوحيد لهذه المحافظة".

ولفت، الى "التقدم الكبير في نسب الإنجاز مقارنة بالأشهر الماضية"، مؤكدا أن "افتتاح المشروع سيكون في منتصف عام 2025".

وأضاف، أن "الوزارة ستشهد بالعام المقبل افتتاح مشاريع استراتيجية أخرى، منها مطار الموصل الدولي، مطار كربلاء الدولي، وميناء الفاو الكبير".

وأردف، أن "الوزارة استكملت بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة ذي قار كافة الاستعدادات اللازمة لإعادة العمل بمشروع النقل الجماعي في المحافظة"، لافتا الى أن "المشروع سيبدأ من مركز المحافظة ثم يمتد إلى الأقضية والنواحي، خاصة وأن الباص الأحمر، يحظى بمقبولية واسعة لدى المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والكسبة والطلبة".