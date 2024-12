2024-12-19 15:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات الانبار، الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان ضبط بحوزته 200 ألف حبة نوع كبتاجون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”. وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون …

The post الانبار.. المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 200 الف حبة first appeared on Observer Iraq.