2024-12-19 15:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع شرطة محافظة ذي قار، من إلقاء القبض على المتهم بمقـ.ـتل العميد علي الحلفي، وذلك بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أكد مصدر أمني أن العملية تمت وفق مذكرة قبض قضائية أصولية صادرة وفق...

The post الاستخبارات تلقي القبض على المتهم بمقـ.ـتل العميد علي الحلفي في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.