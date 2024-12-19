2024-12-19 16:09:04 - المصدر: ايشان

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدا لجيرانها أو للغرب، وأن القيادة الجديدة لا تريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC من قصر الشعب، دعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا “لأنها كانت تستهدف النظام القديم”، مشددا على […]

ظهرت المقالة الشرع يلمع صورته في قصر الأسد: لا نريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان أولاً على ايشان.



