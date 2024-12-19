2024-12-19 16:09:04 - المصدر: ايشان

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الجهات المختصة ستباشر، اليوم الخميس، باعادة الجنود السوريين الى بلادهم. وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري، في بيان ان “الجهات المختصة العراقية ستباشر اليوم، بإعادة الجنود السوريين الى بلادهم”. واضاف، ان “العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال”.

ظهرت المقالة الإعلام الأمني: المباشرة بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم اليوم أولاً على ايشان.



