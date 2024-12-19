حارس ايطالي على رادار "الجانرز"

2024-12-19 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن مخطط لدى نادي آرسنال للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة، فان "ماركو كارنيسيكي، حارس أتالانتا، يعد من أبرز الأسماء المدرجة على قائمة أهداف النادي"، مبينة انه "من المقرر أن يظل دافيد رايا الخيار الأول لحراسة مرمى الفريق، إلا أن هناك نية لتعزيز المنافسة على المركز الأساسي بإضافة عنصر احتياطي قوي".

ويشغل البرازيلي نيتو مركز الحارس البديل بعد انضمامه من بورنموث في الصيف الماضي، لكن من المتوقع مغادرته بنهاية الموسم الحالي.

وانضم كارنيسيكي البالغ من العمر 24 عامًا إلى أتالانتا في عام 2017، وقضى فترات إعارة مع أندية مثل تراباني وكريمونيزي، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول لأتالانتا خلال الموسم الماضي.

وشارك كارنيسيكي في 27 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وظهر في 15 مباراة هذا الموسم، ما عزز مكانته كخيار أول في فريقه.

كما يمتلك الحارس خبرة في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك في 6 مباريات هذا الموسم، ولديه سجل دولي على مستوى المنتخبات السنية الإيطالية حتى تحت 21 عامًا، لكنه لم يمثل الفريق الأول حتى الآن.

ورغم أن أتالانتا ليس في عجلة من أمره لبيع حارسه الأساسي، إلا أن عقد كارنيسيكي ينتهي في 2026، ما يثير احتمالية رحيله مجانًا إذا لم يتم بيعه في المستقبل القريب.

وقد يرغب كارنيسيكي في الحصول على ضمانات حول دوره في آرسنال، حيث يتطلع إلى أن يكون منافسًا حقيقيًا لرايا.

المصدر: وكالات