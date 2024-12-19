العراق يعيد جنودا سوريين فروا إليه إبان سقوط النظام السوري السابق

2024-12-19 17:00:05 - المصدر: كونا

بغداد ـ 19 ـ 12 (كونا) -- قال العراق اليوم الخميس إنه باشر إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إليه إبان سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في بيان أن الجهات المختصة العراقية باشرت اليوم إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم عبر منفذ (القائم) الحدودي بعد تنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.ولم يذكر ميري عدد الجنود السوريين الذين سينقلون إلى بلادهم ولا مصير الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلموها للجهات العراقية حين دخولهم إلى العراق قبل 12 يوما.وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن دخول نحو ألفي جندي سوري بأسلحتهم ومعداتهم إلى العراق في السابع من ديسمبر الجاري أي قبل يوم واحد من سقوط نظام الأسد وسلموا أسلحتهم للقوات العراقية. (النهاية) ع ح ه / م ع ع