الصدر يوجه بتشكيل لواء خاص لحماية مرقد الامام علي وبيوت المراجع

2024-12-19 17:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح مصدر مطلع في سرايا السلام، اليوم الخميس، حقيقة سحب عناصر سرايا السلام من مدينة سامراء بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الأنباء التي تحدث عن سحب ألوية سرايا السلام من مدينة سامراء من اجل بناء مقر لهم في النجف بأمر من مقتدى الصدر غير صحيح إطلاقا".

وبين المصدر، ان "الصدر وجه بتشكيل لواء خاص في مدينة النجف يتولى حماية المقدسات كمرقد الإمام علي وغيره من المراقد الآخرى في المدينة، فضلا عن حماية مراجع الدين كافة، خلال المرحلة المقبلة".