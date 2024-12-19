الدفاع تمنح أكثر من 400 مليون لشراء عجلات مع حمايات وأسلحة لضباط متقاعدين (وثيقة)

2024-12-19 17:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

منحت وزارة الدفاع، الضباط المتقاعدين من ذوي الرتب العليا أكثر من 400 مليون دينار مع حمايات وأسلحة الى مدى الحياة وحتى لما بعد وفاتهم.

ويوضح كتاب من أمانة السر العام في وزارة الدفاع الى رئاسة أركان الجيش، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، "موافقة القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية تخصيص الحمايات والعجلات والاسلحة للضباط المتقاعدين لواء - فريق - فريق أول والمدرجة تفاصيلها أدناه آلية تخصيص عجلة لهم، وكالآتي:

أ- صرف مكافئة مالية قدرها 30 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة لواء لغرض شراء عجلة صالون.

ب - صرف مكافئة مالية قدرها 50 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة فريق لغرض شراء عجلة صالون.

ج- صرف مكافئة مالية قدرها 75 مليون دينار للضباط المتقاعدين برتبة فريق أول لغرض شراء عجلة صالون.

د - الضباط الشاغلون منصب معاون رئيس أركان الجيش وما يعادله من الذين تم احالتهم على التقاعد صرف مكافئة مالية قدرها 100 مليون دينار، لشراء عجلة صالون.

هـ - الضباط الشاغلون منصب رئيس أركان الجيش وما يعادله المحالين على التقاعد صرف مكافئة مالية قدرها 150 مليون دينار لشراء عجلة صالون.

وأشار كتاب الدفاع، الى "السماح باستيراد عجلة دون الموديل بخمس سنوات معفية من اجور الضرائب والكمارك والرسوم المرورية حسب قرار 168 لسنة 2016 على ان لم يكن مستفيداً من القرار آنفاً.

ز- في حالة عدم الموافقة على ما جاء اعلاه تخصيص عجلة من موارد الوزارة للضباط المتقاعدين من هم برتبة (لواء - فريق) .

ح- تخصيص عجلتين للضباط المتقاعدين الذين شغلوا مناصب معاون رئيس أركان الجيش وقادة الاسلحة وما يعادلهم.

ط - تخصيص ثلاث عجلات لمنصب رئيس اركان الجيش أو ما يعادله المحالين على التقاعد .

ي- تبقى العجلات الواردة بالفقرات (ز - ح - ط) مع الضباط طيلة فترة حياتهم وتسحب بعد مرور 6 أشهر من وفاته.







