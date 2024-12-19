ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية

2024-12-19 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 150950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.